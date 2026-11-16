Mit 172 km/h auf A10: 18-Jähriger ist Führerschein und Auto los

Für einen 18-jährigen Pongauer hatte eine Fahrt auf der A10 bei Golling (Salzburg) am Sonntagnachmittag gleich mehrere Folgen: Nicht nur seinen Probeführerschein, sondern auch sein Auto ist er vorläufig los.

Mit 18 Jahren ist ein Pongauer nach einer Fahrt mit 172 km/h auf der A10 nicht nur seinen Probeführerschein, sondern vorläufig auch sein Auto los.

Mit 18 Jahren ist ein Pongauer nach einer Fahrt mit 172 km/h auf der A10 nicht nur seinen Probeführerschein, sondern vorläufig auch sein Auto los.

Statt der erlaubten 100 km/h war ein 18-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag, dem 15. November, mit 172 km/h auf der A10 Tauernautobahn bei Golling unterwegs. Damit überschritt der Pongauer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um ganze 72 km/h. Für den jungen Lenker hatte die massive Geschwindigkeitsüberschreitung gleich mehrere Konsequenzen. Die Polizei nahm ihm seinen Probeführerschein vorläufig ab und untersagte ihm die Weiterfahrt. Doch damit nicht genug: Auch sein Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt. Zudem wird der 18-Jährige angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilt.