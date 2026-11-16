Flucht nach Thailand: 28-jähriger Krypto-Betrugsverdächtiger ausgeliefert

Nach Betrugsfällen in Salzburg führten die Ermittlungen bis nach Thailand. Dort wurde ein 28-jähriger Verdächtiger festgenommen. Mehr als 40 Menschen sollen durch die Krypto-Plattform geschädigt worden sein.

Seit Mai 2023 ermittelte ein Kriminalbeamter aus Salzburg gegen die mutmaßliche Krypto-Betrugsplattform „Cortana World“. Ausgangspunkt waren mehrere Salzburger, die Opfer schwerer Betrügereien geworden waren. Im Zuge der Ermittlungen stieß der Polizist auf mehr als 40 Geschädigte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Landespolizeidirektion Salzburg auf rund 700.000 Euro.

Zwei Verdächtige

Im Zuge der Ermittlungen gelang es dem Kriminalbeamten auch, zwei Beschuldigte auszuforschen. Dabei handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Ranshofen und einen 34-Jährigen aus Mondsee. Der jüngere der beiden Verdächtigen hatte sich allerdings nach Thailand abgesetzt. Daraufhin folgten jahrelange intensive Fahndungs- und Lokalisierungsmaßnahmen, die schließlich zum Erfolg führten.

Festnahme in Thailand

Der 28-Jährige konnte in Thailand festgenommen werden. Am 12. November 2026 wurde er schließlich nach Österreich ausgeliefert. Der Mann befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Ried. Zu den Vorwürfen schweigt er laut Polizei und verweigert die Aussage.

Schaden von 700.000 Euro

Während der 28-Jährige in Haft sitzt, befindet sich der zweite Beschuldigte, ein 34-Jähriger aus Mondsee, weiterhin auf freiem Fuß. Insgesamt sind den Ermittlern mehr als 40 Geschädigte aus drei Ländern bekannt. Der Schaden durch die mutmaßlichen Betrugshandlungen beträgt laut Landespolizeidirektion Salzburg rund 700.000 Euro.