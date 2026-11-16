Schlechte Nachrichten für Fans von Gigi D’Agostino in Salzburg: Seine beiden geplanten Konzerte im Dezember finden nicht statt. Bereits gekaufte Karten werden automatisch rückerstattet.

Fans von Gigi D’Agostino müssen jetzt umplanen. Die beiden für den 11. und 12. Dezember 2026 in der Salzburg Arena geplanten Konzerte wurden ersatzlos abgesagt. Das teilte der Veranstalter Semtainment GmbH mit. „leider müssen wir euch mitteilen, dass die beiden für den 11. und 12. Dezember 2026 in der Salzburg Arena geplanten Konzerte von Gigi D’Agostino ersatzlos abgesagt werden“, heißt es in der Mitteilung von Semtainment.

Geld kommt zurück

Wer bereits Karten für einen der beiden Auftritte gekauft hat, muss sich um die Rückerstattung nicht selbst kümmern. Laut Veranstalter werden alle bereits gekauften Tickets automatisch erstattet. Weitere Schritte sind für die Kartenbesitzer somit nicht notwendig. Einen Grund für die Absage nennt Semtainment in der Mitteilung nicht.

Zwei weitere Auftritte

Für Fans, die Gigi D’Agostino dennoch live erleben möchten, verweist der Veranstalter auf zwei weitere Konzerte in Österreich. Am 3. Dezember 2026 ist ein Auftritt in Linz geplant. Ein weiteres Konzert soll am 2. April 2027 in Innsbruck stattfinden. Für beide Veranstaltungen bietet Semtainment als Entschädigung für die Salzburger Absagen eine Ermäßigung an.

25 Prozent Rabatt

Beim Kauf von Karten für die Konzerte in Linz oder Innsbruck über ÖTicket gibt es 25 Prozent Rabatt. Dafür muss beim Kauf der Aktionscode „DANKE“ eingegeben werden. Das Angebot gilt bis einschließlich 31. Dezember 2026. Der Veranstalter bedankt sich bei den betroffenen Kartenkäufern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.