Ein 16-jähriger Syrer ist in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Salzburg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen zwei geparkte Autos gekracht. Einen Führerschein hatte er nicht.

Für den 16-Jährigen endete die Flucht jedenfalls an zwei geparkten Autos und mit einer Anzeige.

Für den 16-Jährigen endete die Flucht jedenfalls an zwei geparkten Autos und mit einer Anzeige.

Die Polizei wollte den Wagen gegen ein Uhr in der Früh auf der Innsbrucker Bundesstraße anhalten. Der Lenker gab jedoch Gas und flüchtete. In der Rochusgasse verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte gegen zwei abgestellte Pkw. Das teilt die Polizei Salzburg mit.

Auto unbefugt benutzt

Am Steuer saß ein 16-jähriger Syrer ohne Führerschein. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. Er und sein ebenfalls 16-jähriger Beifahrer aus Salzburg blieben unverletzt. Das Auto hatte der Jugendliche laut Polizei unbefugt in Betrieb genommen. Er wird angezeigt. Ob die beiden geparkten Autos stark beschädigt wurden, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Für den 16-Jährigen endete die Flucht jedenfalls an zwei geparkten Autos und mit einer Anzeige.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert