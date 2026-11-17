Ein extremer Betrugsfall hat sich im Salzburger Pongau zwischen Anfang Mai und Anfang November ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein 87-jähriger Mann nun um mehr als 100.000 Euro ärmer.

Der 87-jährige Radstädter hat dabei den bisher noch gänzlich unbekannten Betrügern zwischen Anfang Mai und Anfang November insgesamt 15 Mal Geld überwiesen. Und das nicht zu wenig, wie die Polizei erklärt. Der Schaden liegt nämlich im sechsstelligen Bereich. Das Geld ging auf ausländische Konten. Bei Telefonaten mit dem Pensionisten hatte der Betrüger ihm versprochen, das Geld gewinnbringend anzulegen.

Was Banken gegen Betrug machen (können)

Anfang des Jahres haben wir bei der Wirtschaftskammersparte für Banken nachgefragt, ob in solchen Fällen Banken nichts machen könnten. Tatsächlich sind ihnen größtenteils die Hände gebunden, wenn die Überweisungen aus eigenem Willen getätigt werden oder die Freigabe gegeben wird. Alles dazu könnt ihr aber auch hier nachlesen: Was Banken gegen Betrug machen.