Am Donnerstag öffnet der Salzburger Christkindlmarkt zum 52. Mal. Heuer gibt es mehr Sicherheit: mehr Kameras, mehr Personal und Absperrgitter rund um den Markt.

Der Markt am Residenzplatz in der Stadt Salzburg ist ab 19. November täglich geöffnet, bis einschließlich 1. Jänner 2027. Zur Eröffnung wird der Christbaum beleuchtet, eine rund 25 Meter hohe Fichte aus Golling (Tennengau/Salzburg).

Sichtbare Barrieren

Laut ORF gibt es für heuer ein erweitertes Sicherheitskonzept. 24 Kameras sind bereits im Einsatz. „Wir haben natürlich bei unserem Sicherheitsdienst stark nachgeschärft“, sagt Wolfgang Haider, Obmann des Vereins Salzburger Christkindlmarkt, gegenüber dem ORF. Der Sicherheitsdienst ist mit mehr Stunden im Einsatz. Neu sind Absperrgitter, die vor allem am Vormittag aufgestellt werden. Sie sollen eine sichtbare Barriere schaffen und Auto- und Radfahrer zu mehr Vorsicht im Marktbereich bewegen. Haider bittet um Obacht, weil viele Kinder und Menschen mit Hunden am Markt unterwegs sind. Der gesamte Aufwand für den Markt kostet rund 1,2 Millionen Euro. Rund 95 Prozent davon tragen die Standlerinnen und Standler. Geboten werden rund 100 kostenlose Programmpunkte.