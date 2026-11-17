Red Bull Salzburg muss bis Jahresende auf Stürmer Haris Tabakovic verzichten. Er hat sich beim Länderspiel für Bosnien-Herzegowina am Knie verletzt und muss operiert werden.

Haris Tabakovic hat sich am vergangenen Samstag im Länderspiel gegen Schweden am Meniskus im rechten Knie verletzt. Die Operation ist für Mittwoch geplant. Danach fällt der Stürmer für die restlichen Spiele des Jahres aus. Das teilt der FC Red Bull Salzburg mit. Wie lange die Pause genau dauert, gibt der Verein nicht an. Fest steht: Bis zum Jahreswechsel wird Tabakovic für die Salzburger nicht mehr auf dem Platz stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert