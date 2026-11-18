Nach politischen Auseinandersetzungen um die Geschäftsführung des Salzburger Flughafens hat Johannes Hörl seine Bewerbung zurückgezogen. Die bisherige Flughafenchefin Bettina Ganghofer soll nun im Amt bleiben.

Die geplante Neubesetzung der Geschäftsführung am Salzburger Flughafen sorgte für einen Streit innerhalb der schwarz-blauen Landesregierung. Johannes Hörl, Vorstandsvorsitzender der Großglockner Hochalpenstraßen AG, war unter insgesamt 31 Bewerbern an erster Stelle gereiht worden. Die bisherige Geschäftsführerin Bettina Ganghofer belegte den zweiten Platz.

Kritik am Auswahlverfahren

Oppositionsparteien erhoben Postenschacher-Vorwürfe, da mehrere Mitglieder der fünfköpfigen Auswahlkommission Verbindungen zur ÖVP haben sollen. Auch die FPÖ kritisierte die Transparenz des Verfahrens. Mitglieder der Kommission wiesen die Vorwürfe einer parteiischen Entscheidung zurück.

Hörl zieht Bewerbung zurück

Nachdem die FPÖ am 17. November angekündigt hatte, Hörls Bestellung nicht zuzustimmen, zog dieser noch am selben Tag seine Bewerbung zurück. „Für solche Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung“, erklärte Hörl laut einem Bericht des KURIER. Er kritisierte damit die aus seiner Sicht parteitaktischen Auseinandersetzungen rund um die Besetzung.

Ganghofer soll bleiben

Nun soll die bisherige Geschäftsführerin Bettina Ganghofer den Salzburger Flughafen weiterhin leiten. Sie steht seit 2017 an der Spitze des Unternehmens und erklärte sich bereit, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Eine neuerliche Ausschreibung ist nicht vorgesehen. Die Vertragsdetails müssen allerdings noch geklärt werden. Auch die erforderlichen Beschlüsse von Stadt und Land Salzburg stehen noch aus.