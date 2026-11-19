Wer unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz steht, soll künftig eine klare Botschaft bekommen. In Salzburg stehen 20 Sprüche zur Wahl – und die Bevölkerung darf mitentscheiden.

Die Stadt Salzburg lässt über kreative Sprüche abstimmen, die künftig auf Warnkarten gegen das unberechtigte Parken auf Behindertenstellplätzen stehen sollen.

Die Stadt Salzburg lässt über kreative Sprüche abstimmen, die künftig auf Warnkarten gegen das unberechtigte Parken auf Behindertenstellplätzen stehen sollen.

Ein frecher Spruch statt stiller Ärger: Die Stadt Salzburg will mit einer besonderen Aktion auf falsch abgestellte Fahrzeuge auf Behindertenparkplätzen aufmerksam machen. Dafür wurden insgesamt 475 kreative Sprüche eingereicht. Nun stehen die 20 besten Vorschläge zur öffentlichen Abstimmung. Und dabei ist ausdrücklich auch eine Portion Humor erwünscht.

475 Sprüche eingereicht

Hinter der Aktion steckt das Team Vielfalt der Stadt Salzburg. Gesucht wurden kurze, einprägsame Botschaften, die Menschen darauf aufmerksam machen sollen, wie problematisch das unberechtigte Parken auf Behindertenstellplätzen ist. Bei der Vorauswahl wurde auf verständliche Sprache, respektvolle Formulierungen, Kreativität und Originalität geachtet. Auch ein Bezug zu Salzburg spielte eine Rolle. Die eingereichten Vorschläge wurden zunächst mithilfe künstlicher Intelligenz vorsortiert. Von den insgesamt 475 Einsendungen haben es schließlich 20 Sprüche in die öffentliche Abstimmung geschafft.

Jetzt darf Salzburg mitentscheiden

Von Donnerstag, dem 19. November, bis einschließlich Montag, dem 23. November 2026, können Bürgerinnen und Bürger online ihre fünf Favoriten auswählen. Das Ergebnis der Abstimmung fließt anschließend in die Entscheidung des Salzburger Behindertenbeirats ein. Dieser bestimmt letztlich die drei besten Sprüche. Die Gewinnerbotschaften werden künftig auf speziellen Warnkarten abgedruckt, die auf das Problem falsch genutzter Behindertenparkplätze aufmerksam machen sollen.

„Kein Kavaliersdelikt“

Stadträtin Andrea Brandner betont, dass es bei der Aktion um weit mehr als einen lustigen Spruch geht. Behindertenparkplätze seien für die Selbstständigkeit und Mobilität vieler Menschen unverzichtbar. Auch die Behindertenbeauftragten Andrea Kircher und Peter Ebner machen deutlich, dass widerrechtliches Parken auf diesen Stellplätzen nicht toleriert werden dürfe. Mit der Warnkartenaktion soll deshalb mehr Bewusstsein für die alltäglichen Hindernisse geschaffen werden, mit denen Menschen mit Behinderung konfrontiert sind.

Gewinner werden im Dezember präsentiert

Die drei ausgewählten Sprüche sollen rund um den Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember vorgestellt werden. Ab Mitte Dezember können die neuen Hinweiskarten beim Team Vielfalt sowie in den Bewohnerservicestellen der Stadt Salzburg bestellt oder abgeholt werden. Für die zehn besten eingereichten Sprüche gibt es außerdem Gutscheine für die Ausstellungen und Wasserspiele im Schloss Hellbrunn. Wer bei der Auswahl mitentscheiden möchte, kann noch bis 23. November an der Online-Abstimmung der Stadt Salzburg teilnehmen.