Bei Verkehrskontrollen in Salzburg wurden drei Drogenlenker und zwei Raser erwischt. Alle fünf mussten ihre Führerscheine abgeben. Zu den zahlreichen weiteren Verstößen gab es 160 Anzeigen.

Unzählige Verkehrsdelikte wurde zwischen dem 18. und 19. November im Bundesland Salzburg begangen. Unter den zahlreichen angehaltenen Personen, befanden sich auch drei Drogenlenker. Diese wurden aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise kontrolliert. Auf der A1 wurde im Bereich Salzburg Messe ein 30-jähriger Lenker aus dem Tennengau positiv getestet. Auch in Saalfelden verlief der Drogentest bei ein 31-Jähriger Pinzgauer positiv. Auf der A10 wurde schließlich abends ein weiterer 30-jähriger Drogenlenker erwischt. Die drei Männer wurden ärztlich für fahruntauglich erklärt und angezeigt. Ihre Führerscheine mussten sie abgeben.

Weitere Führerscheine weg

Auch bei Geschwindigkeitskontrollen wurden zwischen 4 und 6 Uhr morgens am 19. November zwei Lenkern ihr Führerschein entzogen: Ein 34-Jähriger aus Braunau war im Ortsgebiet von Nußdorf mit 101 km/h unterwegs. Im Ortsgebiet von Göming wurde ein 35-jähriger Mann aus Flachgau mit 97 km/h erwischt. Und bei technischen Kontrollen im Schwerverkehr am 18. November wurden in Anthering auf der B 156 mehr als 160 Anzeigen erstattet. Dabei entfielen knapp 120 Anzeigen auf zwei Lenker (aus Österreich und Deutschland) von Sattelzügen, die mehrfach vorgeschriebene Ruhezeiten verschleiert haben und deshalb bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der BH Salzburg Umgebung angezeigt werden.