Weihnachten soll eine Zeit der Freude sein. Doch für viele Familien und Menschen mit geringem Einkommen wird das Fest zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Geschenke für die Kinder, ein gemeinsames Weihnachtsessen oder kleine Aufmerksamkeiten sind nicht für alle selbstverständlich. Die Stadt Salzburg möchte deshalb auch heuer helfen und verteilt Weihnachtsgutscheine im Gesamtwert von 71.670 Euro. Mehr als 1.500 Anspruchsberechtigte sollen davon profitieren. Besonders erfreulich: Wer bereits zu den erfassten Berechtigten zählt, muss dafür keinen eigenen Antrag stellen.

Bis zu 100 Euro für Familien

Die Weihnachtsaktion richtet sich an Menschen, die finanziell besonders gefordert sind. Insgesamt erhalten 357 Haushalte mit einer Aktiv:Karte KIDS jeweils einen Pluxee-Gutschein im Wert von 100 Euro. Auch 20 Pflegefamilien dürfen sich über jeweils 100 Euro freuen. Für 17 Kinder und Jugendliche, die derzeit von der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden, sind Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro vorgesehen. Die größte Gruppe bilden 1.113 Menschen mit niedrigen Pensionen, die eine Ausgleichszulage beziehen und eine Aktiv:Karte PLUS besitzen. Sie erhalten jeweils 30 Euro. Mit der Unterstützung möchte die Stadt zumindest einen Teil der zusätzlichen Weihnachtsausgaben abfedern.

„Jedes Kind soll sich auf Weihnachten freuen können“

Besonders die Situation von Kindern liegt Sozialstadträtin Andrea Brandner am Herzen. „Jedes Kind soll sich auf Weihnachten freuen können – unabhängig davon, wie viel Geld der Familie zur Verfügung steht“, betont sie. Mit den Gutscheinen wolle man Familien entlasten und Kindern ein Stück Weihnachtsfreude ermöglichen. Auch Bürgermeister Bernhard Auinger unterstreicht die Bedeutung der Aktion. Gerade Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, sollen nicht allein gelassen werden. Die Unterstützung müsse deshalb möglichst unkompliziert und ohne bürokratische Hürden bei den Betroffenen ankommen.

Gutscheine kommen automatisch per Post

Wie die Stadt Salzburg am Freitag, dem 20. November 2026, mitteilt, werden die Gutscheine automatisch an bereits erfasste Anspruchsberechtigte verschickt. Die Zustellung erfolgt per Einschreiben. Ein zusätzlicher Antrag für die Weihnachtsgutscheine ist somit nicht erforderlich. Auch Menschen, die erst in den kommenden Wochen Anspruch auf eine Aktiv:Karte erwerben, sollen nicht leer ausgehen. Wer bis einschließlich 23. Dezember 2026 einen Neuantrag auf eine Aktiv:Karte stellt und die Voraussetzungen für die Weihnachtsaktion erfüllt, kann ebenfalls berücksichtigt werden. Dafür hat die Stadt einen zusätzlichen finanziellen Puffer von 7.000 Euro eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für die Aktion auf 71.670 Euro.