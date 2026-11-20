In Piesendorf (Salzburg) ist Freitagfrüh eine Hütte in Brand geraten. 33 Feuerwehrleute standen im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf den angrenzenden Hochwald übergriffen.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 20. November 2026, ist in Piesendorf im Salzburger Pinzgau eine Hütte in Brand geraten. Gegen 5.26 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Einsatz im Ortsteil Hochmaurach gerufen. Als besonders kritisch erwies sich die Nähe zum angrenzenden Hochwald. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte jedoch verhindert werden, dass sich die Flammen auf den Wald ausbreiteten.

Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Insgesamt 33 Feuerwehrleute standen mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgte durch zwei Atemschutztrupps. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, nutzten die Einsatzkräfte eine Tragkraftspritze und entnahmen Wasser aus einem nahegelegenen Fischteich. Unter der Leitung von Ortsfeuerwehrkommandant Michael Unterberger gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf den angrenzenden Hochwald zu verhindern.

Erheblicher Sachschaden entstanden

Durch den Brand entstand an der Hütte erheblicher Sachschaden. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort. Der Einsatz dauerte bis etwa 7.15 Uhr. Ob Personen verletzt wurden, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.