Auf der Alpenstraße in Salzburg kam es Freitagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Rot-Kreuz-Fahrzeug und einem Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Auf der Alpenstraße in Salzburg kam es am Freitagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rot-Kreuz-Fahrzeug und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt.

Auf der Alpenstraße in Salzburg kam es am Freitagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rot-Kreuz-Fahrzeug und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt.

Auf der Alpenstraße in der Stadt Salzburg ist es am Freitagvormittag, dem 20. November 2026, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeug des Roten Kreuzes und ein Pkw stießen auf Höhe des Zentrums Herrnau seitlich zusammen. Wie SALZBURG24 berichtet, wurde bei dem Zusammenstoß eine Person leicht verletzt.

Keine Einsatzfahrt zum Unfallzeitpunkt

Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner bestätigte den Unfall gegenüber SALZBURG24. Demnach befand sich das Rot-Kreuz-Fahrzeug zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht auf einer Einsatzfahrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Auch weitere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.