Neben einem Kreuzungszusammenstoß auf der Wolfgangsee Straße krachte es am Abend auf der A1 bei Thalgau gewaltig, ein Beteiligter machte sich aus dem Staub. Sechs Fahrzeuge waren auf dem A1-Unfall beteiligt.

Erster Unfall

Bereits zur Mittagszeit kam es auf der Wolfgangsee Straße (B158) zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein 64-jähriger Einheimischer war von Ebenau kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Wiestal Landesstraße nach links in Richtung Salzburg einbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Klein-Lkw eines 63-jährigen Deutschen aus dem Berchtesgadener Land, der aus Richtung Salzburg heranfuhr. Bei der darauffolgenden Kollision zog sich der 64-jährige Pkw-Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert werden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Bei beiden Lenkern verlief ein durchgeführter Alkotest negativ.

Lenker flüchtet

Am frühen Abend rückten die Einsatzkräfte erneut aus: Gegen 18.35 Uhr krachte es auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Deutschland im Gemeindegebiet von Thalgau. In den Unfall waren insgesamt sechs Fahrzeuge verwickelt. Ein 51-jähriger Deutscher wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Brisant: Einer der Unfalllenker beging nach dem Crash Fahrerflucht und konnte bisher noch nicht ausgeforscht werden. Wie genau es zu der Karambolage kam, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei. Wegen der Unfallaufnahme und den umfangreichen Aufräumarbeiten musste die A1 im betroffenen Abschnitt bis 20.10 Uhr komplett gesperrt werden.