Wer seinen Aufenthalt in einem städtischen Seniorenwohnhaus in Salzburg selbst bezahlt, muss ab 2027 mit höheren Kosten rechnen. Auch die Kurzzeitpflege wird teurer. Die geplanten Erhöhungen liegen bei bis zu knapp fünf Prozent.

In den städtischen Seniorenwohnhäusern der Stadt Salzburg sollen mit 1. Jänner 2027 neue Tarife gelten. Betroffen sind Selbstzahler sowie Personen, die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Der Sozialausschuss hat die Anpassungen am Donnerstag, dem 19. November, einstimmig beschlossen. Die endgültige Entscheidung steht allerdings noch im Gemeinderat aus.

Grundtarif steigt auf 61,12 Euro pro Tag

Für Selbstzahler erhöht sich der tägliche Grundtarif von bisher 58,63 Euro auf 61,12 Euro. Das entspricht einem Plus von 4,25 Prozent. Zusätzlich steigen die Pflegetarife je nach Pflegestufe um rund 2,6 bis 4,9 Prozent. Auch die Kurzzeitpflege wird teurer. Hier steigt der Grundtarif ebenfalls um 4,25 Prozent. Der tägliche Pflegetarif auf dem Niveau der Pflegestufe 2 erhöht sich um 1,64 Euro auf 45,32 Euro.

Entscheidung noch nicht endgültig

Hintergrund der Anpassungen sind die geplanten höheren Sozialhilfetarife des Landes Salzburg, an denen sich die städtischen Tarife orientieren. Die Änderungen stehen daher auch unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Beschlusses der Salzburger Landesregierung. Im nächsten Schritt muss der Salzburger Gemeinderat die neuen Tarife noch endgültig beschließen.