Bei Verkehrskontrollen in Salzburg sind drei Lenker ihren Führerschein losgeworden: Einer war auf der Tauernautobahn viel zu schnell unterwegs, einer betrunken und einer unter dem Einfluss von Suchtmitteln.

Drei Führerscheinabnahmen in Salzburg. Alle drei Lenker müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Drei Führerscheinabnahmen in Salzburg. Alle drei Lenker müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Am späten Vormittag des 20. November maß die Polizei auf der A 10 bei Zederhaus einen Pkw mit 161 km/h. Erlaubt sind dort 100 km/h. Der 23-jährige Lenker aus München musste den Führerschein abgeben und wird angezeigt.

Mit 1,04 Promille unterwegs

Am Abend stoppte die Polizei in Hof einen 43-jährigen Flachgauer. Der Alkomat zeigte 1,04 Promille. Auch er ist seinen Führerschein los und wird angezeigt.

Unter Suchtmitteleinfluss am Steuer

Kurz nach Mitternacht am 21. November kontrollierte die Polizei in Straßwalchen einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass er wegen Suchtmitteln nicht fahrtüchtig war. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.