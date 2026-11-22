Ab 1. Jänner 2027 kann der Heizkostenzuschuss in Salzburg wieder beantragt werden. Dieser bringt im kommenden Jahr auch 25 Euro mehr als noch bisher - und damit eine Erhöhung um zehn Prozent.

Mit dem Heizkostenzuschuss werden in Österreich prinzipiell jene Personen und Haushalte unterstützt, die ein geringes Einkommen haben – so auch in Salzburg. Für die Heizperiode 2026/27 sind ab 1. Jänner dann auch wieder Anträge für den kommenden Zuschuss möglich. Die Förderung wurde dazu sogar erhöht. „Ab 2027 steigt der Heizkostenzuschuss von bisher 250 auf 275 Euro – das ist ein Plus von zehn Prozent. Damit werden steigende Energiekosten abgefedert und jene unterstützt, die finanzielle Hilfe besonders benötigen“, erklärt das Land Salzburg.

1,784 Millionen Euro in Salzburg 2026 ausbezahlt

Betroffen sind dabei gar nicht so wenige Menschen. Immerhin 8.849 Anträge hat es im Jahr 2026 gegeben, 7.136 Betroffene haben auch das Geld ausbezahlt bekommen. Dementsprechend sind 1,784 Millionen Euro ausbezahlt worden. Die meisten Zusagen gab es dabei wenig überraschend in der Stadt Salzburg (3.387), gefolgt vom Flachgau (1.099) und dem Pinzgau (1.020).