Der 75-Jährige aus dem Raum Berchtesgaden konnte in einem Waldstück zwischen Hellbrunner Brücke und Hellbrunner Allee in Anif (Flachgau, Salzburg) nur noch tot aufgefunden werden. Nach ihm wurde seit Donnerstag gesucht, nachdem er von einem Spaziergang beim Waldbad Anif nicht mehr zurückgekommen ist. an der Suche war neben der Polizei etwa auch die Wasserrettung beteiligt. Befürchtet wurde ein medizinischer Notfall beim Pensionisten aus Deutschland. Gefunden wurde der Mann schließlich am Samstag, wie nun bekannt wurde. Verdacht auf Fremdverschulden besteht nicht, eine Obduktion soll die Todesursache noch abschließend klären.