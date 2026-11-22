Über Jahre hinweg soll ein 25-jähriger Spanier im Salzburger Pongau mit Drogen und anderen Substanzen gehandelt haben. Die Polizei konnte mindestens 43 Abnehmer ausforschen. Insgesamt stehen fünf Personen unter Verdacht.

Ein umfangreicher Fall von mutmaßlichem Suchtmittelhandel beschäftigt die Polizei in Salzburg. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, soll ein 25-jähriger Spanier zwischen Jänner 2022 und Jänner 2026 im Pongau verschiedene Suchtmittel und psychotrope Stoffe verkauft haben. Für seine Geschäfte soll der Mann zwei unterschiedliche Messenger-Dienste genutzt haben. Auf diesem Weg habe er seine Substanzen an mindestens 43 Abnehmer vertrieben. Der 25-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig.

Drogen aus Spanien und Österreich bezogen

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte die Substanzen auf unterschiedlichen Wegen beschafft haben soll. Ein Teil wurde demnach aus Spanien verschickt oder persönlich abgeholt. Weitere Lieferungen soll er von Dealern aus Österreich erhalten haben. Dabei gerieten auch zwei polnische Staatsbürger im Alter von 26 und 31 Jahren ins Visier der Ermittler. Außerdem konnte die Polizei zwei weitere Verdächtige ausforschen: einen 27-jährigen Spanier und eine 26-jährige Rumänin. Sie sollen Pakete aus Spanien für den mutmaßlichen Hauptdealer entgegengenommen und aufbewahrt haben.

Zwei Polen ebenfalls unter Verdacht

Die beiden polnischen Beschuldigten stehen laut Polizei im Verdacht, Suchtmittel und psychoaktive Stoffe aus Polen nach Österreich eingeführt zu haben. Anschließend sollen sie diese gewinnbringend an zahlreiche Abnehmer im Bundesgebiet weiterverkauft haben. Für einen der Männer hatte das bereits unmittelbare Konsequenzen: Der 31-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Vier Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt

Der 25-jährige mutmaßliche Hauptdealer, sein 27-jähriger Landsmann und die 26-jährige Rumänin werden wegen des Verdachts auf Suchtmittelhandel auf freiem Fuß angezeigt. Auch der 26-jährige Pole wird auf freiem Fuß angezeigt. Der 31-jährige Beschuldigte befindet sich hingegen in Haft. Insgesamt richten sich die Ermittlungen damit gegen fünf Personen.