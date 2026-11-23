In der Nacht auf Sonntag, 22. November 2026, hat die Polizei einen Alkolenker auf der A1 Westautobahn im Bereich Salzburg-Messe aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei nun berichtet, sei man auf ihn aufmerksam geworden, weil er in Schlangenlinien auf der A1 gefahren ist. Im Zuge der Anhaltung hat man ihn einen Alkotest unterzogen – dieser verlief positiv und zeigte einen Wert von 1,58 Promille. Dem 39-jährigen Lungauer wurde in weiterer Folge der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auto in „desolatem Zustand“

Die Beamten erklären, dass sich das Auto des Lungauers auch allgemein in einem „desolaten Zustand“ befand. So war unter anderem die Windschutzscheibe in größerem Umfang gerissen und das Fahrzeug eben einfach allgemein in keinem guten Zustand mehr. Wegen Gefahr in Verzug wurden ihm noch die Kennzeichen abgenommen.