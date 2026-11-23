Am Sonntag konnten Polizeibeamte in Salzburg sowohl einen Autofahrer der unter Cannabiseinfluss stand, als auch ein nicht verkehrstüchtiges Auto aus dem Verkehr ziehen.

Am Mittag des 22. November hielten Polizeibeamte der Stadt Salzburg ein Auto an, weil es eine große Menge Motoröl verlor. Das Fahrzeug des 26-jährigen türkischen Staatsbürgers, der am Steuer saß, wurde stillgelegt, und der Mann wurde angezeigt.

22-Jähriger positiv auf Cannabis getestet

Am Nachmittag konnten Polizisten einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau dabei beobachten, wie er sein Handy während der Fahrt benutzte. Die Beamten hielten das Auto an. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Der Amtsarzt bestätigte, dass der Mann nicht fahrtauglich war, eine Anzeige ist die Folge.