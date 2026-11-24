Ein 82-jähriger Salzburger wurde von den Behörden irrtümlich als verstorben gemeldet. Nun möchte der Pensionist herausfinden, wie es zu dem Fehler kam, und die falsche Todesmeldung richtigstellen lassen.

Für einen 82-Jährigen aus Wals-Siezenheim (Salzburg) wurde ein Blick in den Postkasten vor rund eineinhalb Wochen zum Schock.

Für einen 82-Jährigen aus Wals-Siezenheim (Salzburg) wurde ein Blick in den Postkasten vor rund eineinhalb Wochen zum Schock.

Für einen 82-Jährigen aus Wals-Siezenheim (Salzburg) wurde ein Blick in den Postkasten vor rund eineinhalb Wochen zum Schock. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, erhielt der Salzburger ein Schreiben aus dem Datensystem der Sozialversicherungsträger, wonach er bereits am 31. Oktober 2026 verstorben sein soll. Tatsächlich ist der Pensionist aber noch am Leben.

Sorge um Pension und Krankenversicherung

Besonders unangenehm war für den Salzburger der Zeitpunkt der Zustellung. Da das Schreiben an einem Freitag bei ihm eintraf, musste der 82-Jährige zunächst das Wochenende abwarten, bevor er der Angelegenheit nachgehen konnte. Die falsche Todesmeldung warf für ihn auch finanzielle und versicherungsrechtliche Fragen auf. So erkundigte er sich, ob seine Pension für November noch überwiesen worden war und sein Versicherungsschutz weiterhin bestand.

Wie es zu dem Fehler kam, ist unklar

Wo genau der Fehler passiert ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Dem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge hat sich bisher auch keine Behörde bei dem Pensionisten gemeldet. In den kommenden Tagen möchte der Salzburger nun selbst der Sache auf den Grund gehen und die falsche Todesmeldung richtigstellen lassen. Dem 82-Jährigen geht es dabei nicht nur um seinen eigenen Fall. Er möchte erreichen, dass die zuständigen Stellen künftig sorgfältiger mit derartigen Meldungen umgehen, damit anderen Menschen eine solche belastende Erfahrung erspart bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert