Gute Nachrichten für Haushalte mit geringem Einkommen in Salzburg: Sowohl die Stadt als auch das Land erhöhen 2027 ihre Heizkostenzuschüsse. Anspruchsberechtigte können damit insgesamt 395 Euro erhalten.

Angesichts der weiterhin hohen finanziellen Belastung durch Energiekosten stockt die Stadt Salzburg ihre Unterstützung für einkommensschwache Haushalte auf.

Angesichts der weiterhin hohen finanziellen Belastung durch Energiekosten stockt die Stadt Salzburg ihre Unterstützung für einkommensschwache Haushalte auf.

Angesichts der weiterhin hohen finanziellen Belastung durch Energiekosten stockt die Stadt Salzburg ihre Unterstützung für einkommensschwache Haushalte auf. Wie die Stadt am Dienstag, dem 24. November 2026, bekannt gab, wird der sogenannte Energie100er mit Jahresbeginn 2027 von bisher 100 auf 120 Euro pro Haushalt erhöht. Insgesamt stehen dafür weiterhin 500.000 Euro im städtischen Budget zur Verfügung.

Insgesamt 395 Euro Unterstützung möglich

Auch das Land Salzburg erhöht seinen Heizkostenzuschuss im kommenden Jahr von 250 auf 275 Euro. Zusammen mit der zusätzlichen Förderung der Stadt ergibt sich damit eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 395 Euro für anspruchsberechtigte Haushalte in der Stadt Salzburg. „Die Energiepreise bleiben für viele Menschen eine große finanzielle Herausforderung. Gerade Haushalte mit geringem Einkommen spüren jede zusätzliche Belastung besonders stark“, erklärt Sozialstadträtin Andrea Brandner.

Auszahlung erfolgt automatisch

Besonders erfreulich für Betroffene: Für die zusätzlichen 120 Euro ist kein gesonderter Antrag bei der Stadt erforderlich. Wer den Heizkostenzuschuss des Landes erhält und seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat, bekommt die städtische Unterstützung automatisch ausbezahlt. Wie gefragt die finanzielle Unterstützung ist, zeigen die aktuellen Zahlen. Bis zum 10. November 2026 wurden insgesamt 3.387 städtische Energie100er ausbezahlt. Das entspricht einer Fördersumme von 338.700 Euro.

Ab wann kann der Heizkostenzuschuss beantragt werden?

Die Antragstellung für den Heizkostenzuschuss des Landes Salzburg ist ab dem 1. Jänner 2027 möglich. Ab diesem Zeitpunkt gilt auch der erhöhte städtische Zuschuss von 120 Euro. Weitere Informationen zur Förderung finden Interessierte auf der offiziellen Website der Stadt Salzburg unter www.stadt-salzburg.at.

Heizkostenzuschuss – Details im Überblick Laut der Webseite des Landes Salzburg gelten folgende Voraussetzungen (Stand November 2026) Was sind die Voraussetzungen des Heizkostenzuschusses?

Ein Antrag kann von Personen mit eigenem Haushalt gestellt werden, die

zum Zeitpunkt der Antragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben,

zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg

haben und das höchstzulässige Netto-Haushaltseinkommen nicht überschreiten. Was gilt als ein Haushalt?

Ein Haushalt besteht aus der antragstellenden Person und gegebenenfalls jenen Personen,

die laut Zentralem Melderegister (ZMR) ihren Hauptwohnsitz an der angegebenen Adresse

gemeldet haben. Eine reine Meldeadresse, ohne dass diese tatsächlich bewohnt wird, zählt

nicht als Haushalt Wie viel Einkommen darf man maximal zur Verfügung haben, um anspruchsberechtigt zu sein? Als alleinstehende bzw. alleinerziehende Person ist man anspruchsberechtigt, wenn man

nicht mehr als 1.424 Euro netto pro Monat verdient.

nicht mehr als 1.424 Euro netto pro Monat verdient. Als Ehepaar, als Lebensgemeinschaft oder als eingetragene Partner bekommt man den Zuschuss, wenn man zusammengerechnet nicht mehr als 1.862 Euro netto pro Monat zur Verfügung hat.

Für jedes Kind, das im Haushalt lebt und für welches Familienbeihilfe bezogen wird, erhöht sich diejeweilige Einkommensgrenze um 394 Euro netto pro Monat.

Für jedes Kind, das im Haushalt lebt und nicht (mehr) Familienbeihilfe bezieht, erhöht sich die jeweilige Einkommensgrenze um 635 Euro netto pro Monat.

Für jede weitere erwachsene Person im Haushalt erhöht sich die jeweilige Einkommensgrenze ebenfalls um 635 Euro netto pro Monat. Was zählt als Einkommen? Zum Einkommen zählen sämtliche Einkünfte, die dem Haushalt des Antragstellers bzw. der

Antragstellerin im maßgeblichen Zeitraum (Vormonat oder Vorjahr) zugeflossen sind.

Insbesondere: Einkünfte aus selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit

In- und ausländische Pensionen, Renten, Witwen-/Waisenpensionen, Unfallrenten, Grundrenten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz

Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und vergleichbare Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung

Krankengeld, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld

Alle Leistungen der Sozialunterstützung

Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft

Einkommen aus Vermietung und Verpachtung

Alimente, Unterhaltszahlungen und -vorschüsse usw.

Lehrlingseinkommen

Studienbeihilfen/Stipendien Was zählt nicht als Einkommen? Pflegegeld (bei Pflegegeldbezieherinnen und Pflegegeldbeziehern)

Familienbeihilfen der im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder, Familienzuschüsse, Kinderabsetzbeträge, Kinderzuschüsse der Pensionsversicherungen

Sonderzahlungen (13. und 14. Bezug)

Wohnbeihilfen gemäß Wohnbeihilfengesetz

echte Aufwandsentschädigungen (Kilometergeld, Reisekosten, etc.)

Familienbonus plus

Heimopfer-Rente

Sonstige Zuwendungen des Bundes oder des Landes (z.B. Sonderzuwendungen nach dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz, Leistungen aus dem Salzburger Notfallfonds, Weihnachtsbeihilfen, etc.) Weitere Informationen zum Energie100er findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 11:51 Uhr aktualisiert