Eine 90-jährige Hausbewohnerin hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Dank der Geistesgegenwart ihres Sohnes konnte der Verdächtige wenig später von der Polizei gefasst werden.

Nachdem eine Seniorin von einem kurzen Spaziergang heimgekehrte, kam ihr auf der Treppe plötzlich ein fremder Mann entgegen.

Nachdem eine Seniorin von einem kurzen Spaziergang heimgekehrte, kam ihr auf der Treppe plötzlich ein fremder Mann entgegen.

Die Seniorin hatte am Nachmittag des 23. November 2026 einen kurzen Spaziergang in unmittelbarer Nähe ihres Einfamilienhauses in Lofer (Pinzgau, Salzburg) unternommen und die Tür währenddessen unversperrt gelassen. Diesen Moment nutzte ein vorerst unbekannter Täter, um sich unbemerkt Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Als die 90-Jährige kurz darauf in ihr Haus zurückkehrte, kam ihr der Mann plötzlich auf der Treppe aus dem ersten Stock entgegen.

64-jähriger Sohn nimmt sofort die Verfolgung auf

Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht zu Fuß. Der 64-jährige Sohn der Frau nahm daraufhin die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Flüchtende auf einem nahegelegenen Parkplatz in ein Auto mit ungarischem Kennzeichen stieg. Der Sohn prägte sich das Kennzeichen ein und verständigte umgehend die Polizei. Bei einer anschließenden Nachschau im Haus stellte er fest, dass der Täter eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldbörse entwendet hatte.

Mutmaßlicher Täter konnte schließlich in St. Johann in Tirol angehalten werden

Durch die rasche Fahndung konnten Polizeibeamte das Fluchtfahrzeug schließlich in St. Johann in Tirol anhalten. Am Steuer saß ein 39-jähriger rumänischer Staatsbürger, auf dem Beifahrersitz befand sich der mutmaßliche Einbrecher – ein 27-jähriger Rumäne. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen fest. Weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen.