Nach einer eskalierten Auseinandersetzung in einer Wohnung in Zell am See (Salzburg) am Abend des 23. November wurde ein 30-jähriger ungarischer Staatsangehöriger festgenommen.

Wie Ermittlungen ergaben, war der 30-Jährige auch gegenüber seiner ehemaligen Partnerin bereits handgreiflich geworden.

Wie Ermittlungen ergaben, war der 30-Jährige auch gegenüber seiner ehemaligen Partnerin bereits handgreiflich geworden.

Der Mann steht im Verdacht, eine 46-jährige Landsfrau mit dem Umbringen bedroht zu haben. Wie die Polizei mitteilt, kam es in den Abendstunden in der Wohnung der 46-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden ungarischen Staatsangehörigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 30-Jährige die Frau schließlich mit dem Umbringen bedroht haben.

Verdächtiger soll frühere Lebenspartnerin mehrmals körperlich attackiert haben

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf frühere Übergriffe des Verdächtigen: Der 30-Jährige soll in der Vergangenheit bereits mehrmals seine frühere Lebensgefährtin körperlich attackiert haben. Die einschreitenden Beamten sprachen gegen den Mann umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der 30-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.