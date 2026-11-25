Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der A10 Tauernautobahn. Ein Lieferwagen durchbrach eine Baustellenabsicherung und stürzte über eine Böschung. Die Feuerwehr musste den Lenker befreien.

Am Dienstagabend, dem 24. November 2026, kam es auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Unmittelbar nach dem Brentenbergtunnel durchbrach der Lenker eines Lieferwagens im Bereich einer Baustellenverschwenkung die Absicherung. Das Fahrzeug stürzte rund fünf Meter über eine Böschung und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Lenker war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Zwei nachkommende Lkw-Lenker hielten sofort an und alarmierten die Einsatzkräfte.

Feuerwehr innerhalb von zwei Minuten ausgerückt

Um 18.38 Uhr wurden die Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen alarmiert. Da sich aufgrund einer Übung bereits mehrere Feuerwehrmitglieder im Feuerwehrhaus in Pfarrwerfen befanden, konnten die ersten beiden Einsatzfahrzeuge innerhalb von weniger als zwei Minuten ausrücken. Vor Ort wurde umgehend die Menschenrettung vorbereitet. Gleichzeitig leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle aus und errichteten einen Brandschutz.

Feuerwehr sägt Windschutzscheibe auf

Mithilfe einer Säbelsäge entfernten die Feuerwehrleute die Windschutzscheibe des Lieferwagens. So konnte der leicht verletzte Lenker mit Unterstützung der Einsatzkräfte das Fahrzeug verlassen. Bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes wurde er vom Feuerwehrarzt der Feuerwehr Werfen betreut. Einer der Ersthelfer unterstützte die Einsatzkräfte zudem als Übersetzer, da der Unfalllenker kein Deutsch sprach.

47 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in einer Korbschleiftrage mithilfe einer sogenannten Steckleiternrutsche über die steile Böschung zum Rettungswagen transportiert. Insgesamt standen 47 Mitglieder der Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen im Einsatz. Während die Feuerwehr Pfarrwerfen nach etwas mehr als einer Stunde wieder einrücken konnte, blieb die Feuerwehr Werfen für die Fahrzeugbergung noch vor Ort.