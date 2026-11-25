Am späten Abend des 24. November ereignete sich auf der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Eine Alkolenkerin flüchtete nach dem Unfall zuerst...

Eine Alkolenkerin baute in Salzburg einen Unfall, flüchtete vorerest und wurde dann aggressiv.

Eine Alkolenkerin baute in Salzburg einen Unfall, flüchtete vorerest und wurde dann aggressiv.

Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin aus Salzburg fuhr aus bisher unbekannter Ursache ungebremst auf den vor ihr stehende Auto auf, wobei dieser in weiterer Folge nach vorne geschoben wurde und somit auf einen weiteren Pkw auffuhr. Die Unfallverursacherin verließ unmittelbar nach der Kollision den Unfallort und leistete keine Erste Hilfe. E

Alkolenkerin wurde aggressiv

Ein 31-jähriger Autofahrer erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Aufgrund des erheblichen Sachschadens mussten alle drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Im Zuge der Amtshandlung beschimpfte die 42-Jährige die Polizisten und verhielt sich äußerst aggressiv, weshalb sie festgenommen wurde.

Alkotest verlief positiv

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Salzburgerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Imstichlassen eines Verletzten sowie aggressiven Verhaltens angezeigt.