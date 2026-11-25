Drei Jahre nach dem Tod einer 19-Jährigen bei Mattsee suchen das deutsche Bundeskriminalamt und die Polizei weiter nach einem Autolenker, der die junge Frau überrollt haben soll.

Die junge Frau war am 17. Juni 2023 gegen 0.38 Uhr auf dem Heimweg von einem Zeltfest. Auf der Mattseer Landesstraße, an der Ortsausfahrt von Mattsee, wurde sie zuerst von einem Auto angefahren. Kurz darauf überfuhr sie ein zweites Fahrzeug und verletzte sie tödlich. Vom Lenker des zweiten Autos fehlt bis heute jede Spur.

©Google Street View Der Unfallort in Mattsee, nähe der Grenze Salzburg/Oberösterreich.

Das wissen die Ermittler Wann: 17. Juni 2023, gegen 0.38 Uhr

17. Juni 2023, gegen 0.38 Uhr Wo: Mattseer Landesstraße, Ortsausfahrt Mattsee

Mattseer Landesstraße, Ortsausfahrt Mattsee Gesucht: mittelgroßes, dunkles Auto

mittelgroßes, dunkles Auto Spur: Teile eines Nissan Pulsar

Teile eines Nissan Pulsar Hinweise: Bundeskriminalamt Wiesbaden, +49 611 5518140, oder jede Polizeidienststelle

Dunkles Auto, Teile eines Nissan Pulsar

Gesucht wird ein mittelgroßes, dunkles Auto. Am Unfallort stellten die Ermittler außerdem Teile eines Nissan Pulsar sicher. Weil Mattsee direkt an der Grenze zu den bayerischen Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein liegt, ermittelt auch das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Die Polizei fragt: Wer kennt jemanden, dessen dunkles Auto oder Nissan Pulsar nach dem 17. Juni 2023 einen Unfallschaden hatte? Und wer weiß von einer entsprechenden Reparatur? Hinweise nimmt das Bundeskriminalamt Wiesbaden unter +49 611 5518140 entgegen, ebenso die österreichischen und weitere deutsche Polizeidienststellen.