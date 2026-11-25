Schloss Mirabell leuchtet orange: Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Das Schloss Mirabell in Salzburg leuchtet bis 10. Dezember orange. Die Stadt setzt damit bei der UN-Kampagne „Orange the World“ ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
Die Beleuchtung läuft vom 25. November bis 10. Dezember 2026. Diese 16 Tage reichen vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Orange steht dabei für Hoffnung und eine Zukunft ohne Gewalt. Salzburg beteiligt sich seit vielen Jahren an der Kampagne.
„Hat in unserer Stadt keinen Platz“
„Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in unserer Stadt keinen Platz“, heißt es gemeinsam von der gesamten Stadtregierung und Magistratsdirektor Max Tischler. Ein Zeichen allein reiche aber nicht. Es brauche Aufmerksamkeit, Zivilcourage und konkrete Unterstützung für Betroffene. „Gewaltschutz ist eine Verantwortung, die uns alle betrifft“, und zwar das ganze Jahr.
Workshops und orange Schuhe
Die Stadt hat dazu das Programm „Gemeinsam stark gegen Gewalt“ mit Workshops, Infoangeboten, Filmen und Diskussionen zusammengestellt. Bei der Aktion „Orange the Shoes“ stehen orange Schuhe an verschiedenen Orten in der Stadt. Dauerhaft gibt es den Gewaltschutzschirm und die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“. Das ganze Programm ist auf stadt-salzburg.at/16-tage-gegen-gewalt zu finden.
Hier gibt es Hilfe
Die Frauenhelpline gegen Gewalt ist österreichweit rund um die Uhr erreichbar, kostenlos, anonym und vertraulich: 0800 222 555. Bei akuter Gefahr hilft die Polizei unter 133.
- Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 (rund um die Uhr, kostenlos, anonym)
- Polizei bei akuter Gefahr: 133
- Programm der Stadt: stadt-salzburg.at/16-tage-gegen-gewalt