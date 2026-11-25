Das Schloss Mirabell in Salzburg leuchtet bis 10. Dezember orange. Die Stadt setzt damit bei der UN-Kampagne „Orange the World“ ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

"16 Tage gegen Gewalt ist eine internationale Kampagne, die sich dem weltweiten Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt verschrieben hat.", so die Stadt Salzburg.

"16 Tage gegen Gewalt ist eine internationale Kampagne, die sich dem weltweiten Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt verschrieben hat.", so die Stadt Salzburg.

Die Beleuchtung läuft vom 25. November bis 10. Dezember 2026. Diese 16 Tage reichen vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Orange steht dabei für Hoffnung und eine Zukunft ohne Gewalt. Salzburg beteiligt sich seit vielen Jahren an der Kampagne.

„Hat in unserer Stadt keinen Platz“

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in unserer Stadt keinen Platz“, heißt es gemeinsam von der gesamten Stadtregierung und Magistratsdirektor Max Tischler. Ein Zeichen allein reiche aber nicht. Es brauche Aufmerksamkeit, Zivilcourage und konkrete Unterstützung für Betroffene. „Gewaltschutz ist eine Verantwortung, die uns alle betrifft“, und zwar das ganze Jahr.

Workshops und orange Schuhe

Die Stadt hat dazu das Programm „Gemeinsam stark gegen Gewalt“ mit Workshops, Infoangeboten, Filmen und Diskussionen zusammengestellt. Bei der Aktion „Orange the Shoes“ stehen orange Schuhe an verschiedenen Orten in der Stadt. Dauerhaft gibt es den Gewaltschutzschirm und die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“. Das ganze Programm ist auf stadt-salzburg.at/16-tage-gegen-gewalt zu finden.