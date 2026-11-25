Für Donnerstag sind in der Stadt Salzburg 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee angesagt. Der Winterdienst startet um Mitternacht. Auch Hausbesitzer müssen jetzt räumen und streuen.

Ob die 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee am Donnerstag tatsächlich kommen, zeigt sich in der Nacht, der Winterdienst ist jedenfalls ab Mitternacht unterwegs.

Ob die 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee am Donnerstag tatsächlich kommen, zeigt sich in der Nacht, der Winterdienst ist jedenfalls ab Mitternacht unterwegs.

Am Donnerstag, 26. November, soll es bis in die Tallagen schneien. Auch in den Tagen danach bleibt es laut Prognose winterlich. Ab Mitternacht sind 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 9 Fahrzeugen unterwegs. Zuerst kümmern sie sich um Stellen, an denen es schnell glatt wird: Brücken, Steigungen und schattige Abschnitte. Ab etwa 7 Uhr wird der Einsatz je nach Wetter verstärkt, bei Bedarf kommen kurzfristig weitere Kräfte dazu. „Unsere Fahrzeuge sind vorbereitet, die Streumittellager ausreichend gefüllt“, sagt Bauhof-Leiter Herbert Seebauer. Im Volleinsatz rücken rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 102 Geräten aus, darunter 60 Winterdienstfahrzeuge. Sie betreuen rund 450 Kilometer Straßen und 190 Kilometer Geh- und Radwege. „Sie sind auch nachts und in den frühen Morgenstunden unterwegs“, sagt Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl, der für den Winterdienst zuständig ist.

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Erst Obus-Strecken, dann Siedlungen

Geräumt werden zuerst die Hauptverkehrsachsen und Obus-Strecken sowie wichtige Radrouten. Danach kommen Nebenstraßen, Siedlungsgebiete und weitere Geh- und Radwege. Haltestellen, Schutzwege, Brücken, Stege und Stiegen räumen Trupps per Hand. Gelagert sind rund 850 Tonnen Streusalz und 100 Tonnen Splitt, die Soleanlage fasst 28.000 Liter. Salz ist in der Stadt aus Umweltgründen aber grundsätzlich verboten. Es kommt nur auf Hauptstraßen mit Obus-Linien und bei behördlichen Ausnahmen zum Einsatz, sonst wird Splitt gestreut.

Das müssen Hausbesitzer tun

Gehsteige mit Räumpflicht müssen zwischen 6 und 22 Uhr von Schnee und Eis befreit und bei Glätte mit Splitt bestreut werden. Wo es keinen Gehsteig gibt, gilt das für einen einen Meter breiten Streifen am Straßenrand. Schnee von privaten Grundstücken und Parkplätzen darf nicht auf öffentliche Flächen geschoben werden. Gefährliche Schneewechten und Eiszapfen an Dächern sind zu entfernen.

Mehr Zeit einplanen

Autofahrer sollten langsamer fahren, mehr Abstand halten und für den Weg zur Arbeit am Donnerstag mehr Zeit einplanen. Bei anhaltendem Schneefall können laut Stadt nicht alle Straßen gleichzeitig geräumt werden. Gefahrenstellen kann man über das Schnee-Telefon unter 0662 8072-4616, per E-Mail an winterdienst@stadt-salzburg.at oder über SalzburgDirekt melden.