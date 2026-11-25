Der 24-Jährige war kurz vor Mittag, gegen 11.45 Uhr, mit seinem Lastwagen zwischen Radstadt (Pongau, Salzburg) und Mandling (Steiermark) unterwegs. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang ist es dann zur Tragödie gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache ist der LKW mit einem Güterzug kollidiert. Für den jungen LKW-Fahrer ist dann jede Hilfe zu spät gekommen, wie die Feuerwehr Radstadt in ihrem Einsatzbericht schreibt.

Zugstrecke voraussichtlich noch bis 23 Uhr gesperrt

Aufgrund des Unfalls musste auch die Ennstalstrecke der ÖBB zwischen Schladming und Radstadt gesperrt werden, auf der Ennstal Straße ist es ebenfalls zu Behinderungen gekommen. Laut Feuerwehr war diese bis etwa 17 Uhr nur einspurig befahrbar. Die ÖBB-Strecke wird voraussichtlich noch etwas länger gesperrt sein. Die Sperre wird laut Streckeninfo voraussichtlich auch noch bis 23 Uhr andauern. Die ÖBB dazu: „Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Eben im Pongau Bahnhof und Schladming Bahnhof eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein.“