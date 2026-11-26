Wegen der starken Schneefälle musste die A10 Tauernautobahn zwischen St. Michael im Lungau und Zederhaus (Salzburg) in Richtung Salzburg in den Vormittagsstunden komplett gesperrt werden.

Wie der ÖAMTC und die ASFINAG berichten, wurde die A10 Tauernautobahn bei St. Michael im Lungau (Salzburg) wegen des derzeit kräftigen Schneefalls komplett gesperrt. Allgemein warnt man im Lungau auf der A10 derzeit vor starker Schleudergefahr wegen des Wintereinbruchs, der das Land derzeit fest im Griff hat. #Update: Die Sperre wurde mittlerweile aufgehoben, es geht dennoch nur langsam voran. Eine Totalsperre hat es etwa auch auf der A21, der Wiener Außenringautobahn, gegeben.

Zahlreiche hängengebliebene Fahrzeuge und Co.

So hat dieser etwa für erste Probleme im Straßenverkehr gesorgt, berichtet der ÖAMTC. In Kärnten etwa musste vorübergehend der Karawankentunnel (A11) wegen Räumarbeiten gesperrt werden, auf der A2 Süd Autobahn war der Abschnitt bei Griffen in beiden Richtungen betroffen. In Richtung Klagenfurt war ein Schwerfahrzeug liegengeblieben, in Richtung Graz bildete sich nach einem LKW-Unfall ein längerer Stau. Auch auf der A9 Pyhrn Autobahn war die Autobahn nach einem Unfall mit einem LKW und einem Auto zwischen Kammern und Mautern in Richtung Graz nur einspurig befahrbar.

„Es gab zwar einige Unfälle…“

Staus verzeichneten die ÖAMTC-Experten auf beinahe allen größeren Stadteinfahrten in Richtung Wien sowie auf der B10 Budapester Straße. Abschließend erklärt man noch: „Es gab zwar einige Unfälle, Hauptursache für die Verzögerungen war nach Beobachtungen des Clubs aber, dass die Autofahrer sich den winterlichen Fahrverhältnissen angepasst und die Geschwindigkeit dementsprechend verringert hatten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:57 Uhr aktualisiert