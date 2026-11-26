In Hallein (Salzburg) haben Polizeisanitäter am Mittwoch einen leblosen Mann wieder zurückgeholt. Man hat sofort mit der Reanimation begonnen und diese erfolgreich abgeschlossen. Der 60-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen.

Die Polizei wurde am 25. November 2026 zu einem Defibrillator-Einsatz nach Hallein (Tennengau, Salzburg) gerufen. Vor Ort fanden sie einen 60-jährigen Mann leblos vor. Die Polizeisanitäter stellten bei der sofortigen Überprüfung schnell fest, dass es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand handelte. Sie begannen unverzüglich mit der Reanimation.

Patient mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Bei dieser kam auch der dienstliche Defibrillator zum Einsatz. Und tatsächlich: Gemeinsam mit der Rettung und dem Notarztteam ist es schließlich gelungen, den Kreislauf des Patienten zu stabilisieren. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen, so die Beamten abschließend.