Auf der Pinzgauer Straße (B311) im Gemeindegebiet von Schwarzach im Pongau (Salzburg) hat sich auf schneeglatter Fahrbahn am Donnerstag, 26. November 2026, gegen 5.05 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Teils kräftige Schneefälle und ihre Auswirkungen auf den Verkehr haben große Teile Österreichs weiterhin im Griff. Wie viel insgesamt fallen soll und wie sich der Zeitplan konkret abspielt, könnt ihr übrigens hier nachlesen: Neue Schnee-Karte für Österreich: Wo wie viel fällt und wann es beginnt. Auch das Bundesland Salzburg hat die Auswirkungen bereits deutlich zu spüren bekommen. So herrscht auf der A10 Tauernautobahn stellenweise höchste Schleudergefahr. Zwischendurch musste eine Fahrtrichtung im Lungau sogar komplett gesperrt werden: Schneefall sorgte für A10-Totalsperre.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Im Pongau hat sich bereits in den frühen Morgenstunden, gegen 5.05 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau rückte unverzüglich mit mehreren Fahrzeugen aus. Vor Ort fand man einen auf der Seite liegenden Klein-LKW vor. Der Fahrer hatte sich bereits eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien können, berichten die Floriani. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte hat man die Unfallstelle abgesichert, eine einspurige Verkehrsregelung eingerichtet und die Einsatzstelle abgeleuchtet.

Aufwändige Bergung von verunfalltem Klein-LKW

Danach startete die technisch aufwändige Bergung. „Mithilfe von Hebekissen, Einbauseilwinde, Greifzug und Kran konnte der voll beladene Klein-LKW wieder auf seine Räder gestellt werden“, erklärt man. Anschließend hat man das Unfallfahrzeug auf den Abschleppwagen verladen und konnte den Einsatz beenden. Der Unfall hatte übrigens eine Blockabfertigung vor dem Schönbergtunnel zur Folge.

Weitere Unfälle und steckengebliebene LKW

Im Landesgebiet haben sich auch noch einige weitere Unfälle ereignet. So mussten die Einsatzkräfte etwa nach Muhr (Lungau) ausrücken, wo ein Fahrzeug aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen ist und in weiterer Folge in einer gefährlichen Schräglage zum Stillstand kam. Schwere Verletzungen im Rahmen der Unfälle sind bisher noch nicht bekannt. Zusätzlich zu den Unfällen sind auch noch reihenweise LKW auf den Straßen liegengeblieben