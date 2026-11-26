Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem LKW in Lamprechtshausen (Flachgau, Salzburg) soll es mehr als ein Dutzend Verletzte geben, wie es nun heißt.

Der Bus und der LKW sind in Lamprechtshausen (Flachgau, Salzburg) Donnerstagnachmittag, 26. November 2026, auf schneeglatter Straße frontal zusammengekracht. Der Unfall hat sich dabei auf der Lamprechtshausener Straße (B156) im Ortsteil Schwerting ereignet. Während der Einsatz noch läuft, ist ersten Informationen zufolge die Rede von bis zu 20 Verletzten, die teilweise vom Roten Kreuz vor Ort versorgt wurden. Ob es Schwerverletzte gegeben hat, ist unklar. Ebenfalls noch nicht klar ist, wie viele Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Im Einsatz standen sieben Rettungsautos, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und ein praktischer Arzt. Genauere Informationen zum Unfall gibt es bisher nicht. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert