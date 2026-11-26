Ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskalierte am Donnerstagvormittag in Salzburg. Ein 21-Jähriger soll seinen Kollegen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, soll ein 21-jähriger Salzburger an seinem Arbeitsplatz mit einem Messer auf seinen 25-jährigen Kollegen aus Oberösterreich losgegangen sein.

Wie die Polizei berichtet, soll ein 21-jähriger Salzburger an seinem Arbeitsplatz mit einem Messer auf seinen 25-jährigen Kollegen aus Oberösterreich losgegangen sein.

Ein längerer Streit zwischen zwei Arbeitskollegen nahm am Donnerstag, dem 26. November 2026, ein gewaltsames Ende. Wie die Polizei berichtet, soll ein 21-jähriger Salzburger an seinem Arbeitsplatz mit einem Messer auf seinen 25-jährigen Kollegen aus Oberösterreich losgegangen sein.

Verdächtiger flüchtete nach Messerattacke

Der 25-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Nach der Tat ergriff der mutmaßliche Angreifer die Flucht. Die Polizei konnte den jungen Salzburger jedoch kurze Zeit später ausfindig machen und festnehmen.

Ermittlungen laufen

Der verletzte Oberösterreicher wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Was genau zu der Eskalation führte, ist bislang nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Für den 21-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.