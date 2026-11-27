Zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte kam es am Donnerstag, dem 26. November 2026, auf der Lamprechtshausener Straße (B156). Gegen 16.45 Uhr kollidierten aus bisher unbekannter Ursache ein LKW, ein Reisebus und ein PKW.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Lamprechtshausen bot sich den Einsatzkräften ein unübersichtliches Bild: Alle drei beteiligten Fahrzeuge standen verunfallt im Bereich der Leitplanken sowie auf der Fahrbahnmitte. Besonders kritisch war die Lage bei dem mit 20 Personen besetzten Reisebus. Da die regulären Ausstiege blockiert oder nicht mehr funktionsfähig waren, mussten die Feuerwehrleute die Fahrgäste über die hintere Tür mittels Notentriegelung aus dem Fahrzeug evakuieren.

Totalsperre der B156 für die Dauer der Aufräumarbeiten

Während das Rote Kreuz gemeinsam mit den anwesenden Ärzten die medizinische Erstversorgung der Verletzten übernahm, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und band ausgelaufene Betriebsmittel. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B156 komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung über Schwerting und Stockham wurde eingerichtet.

©Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen

Unterkunft und Verpflegung für 20 evakuierte Businsassen

Um die 20 evakuierten Businsassen vor der Witterung zu schützen und weiter zu versorgen, richteten die Einsatzkräfte in der Zeugstätte der Feuerwehr Lamprechtshausen kurzerhand eine vorübergehende Unterkunft ein. Dort kümmerten sich Rotes Kreuz, Gemeinde und Feuerwehr gemeinsam um die Verpflegung und Betreuung der Betroffenen. Nach dem Abschluss der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Totalsperre aufgehoben und die B156 gegen 19.45 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden.