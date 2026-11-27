Ein Krampuslauf am vergangenen Samstag (21. November) im Salzburger Pongau hat für Unmut bei den Grundstückseigentümern gesorgt. Während der Lauf selbst friedlich ablief, beschädigten Besucher Zäune und verursachten Sachschäden.

Zwischen 100 und 200 Besucher verfolgten das Spektakel am Samstag direkt auf dem Privatgrundstück der Familie Lechner in Schwarzach im Pongau. Obwohl Grundstückseigentümer an diesem Abend selbst nicht vor Ort war, bekam er das Geschehen über die Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera mit. Darauf war zu sehen, wie sich einige Gäste äußerst rücksichtslos verhielten: Besucher setzten sich auf die Zäune des Grundstücks, brachen Zaunlatten ab und zeigten sich teils uneinsichtig.

Die Kramperln selbst trifft keine Schuld

Gegenüber 5 Minuten schilderte Grundstückseigentümer Nikola Lechner seinen Ärger über die Vorfälle. Den wirtschaftlichen Schaden wolle er dabei gar nicht in den Vordergrund rücken, vielmehr enttäuschte ihn die Haltung der Gäste: „Was mich am meisten gestört hat, war die Respektlosigkeit vor fremdem Eigentum.“ Wichtig ist dem Eigentümer jedoch eine klare Trennung: Die teilnehmenden Kramperl trifft keinerlei Schuld. Laut Lechner lief vonseiten der Passen alles gesittet ab – es waren ausschließlich einzelne Besucher, die durch ihr schlechtes Benehmen negativ auffielen.

Veranstalter entschuldigen sich persönlich

Die Reaktion der Organisatoren ließ nicht lange auf sich warten. Die Veranstalter distanzierten sich umgehend vom Verhalten der undisziplinierten Gäste. Sie veröffentlichten nicht nur eine öffentliche Entschuldigung auf Facebook, sondern suchten Familie Lechner auch persönlich auf, um ihr Bedauern über die Schäden auszudrücken.

Strengere Absperrmaßnahmen im kommenden Jahr

Da den Lechners bewusst ist, dass die Veranstalter für das Fehlverhalten einzelner Zuschauer nicht verantwortlich gemacht werden können, nahmen sie die Entschuldigung an. Für die Brauchtumsfans im Pongau gibt es daher eine gute Nachricht: Die Familie wird ihr Grundstück auch im kommenden Jahr wieder für einen Krampuslauf zur Verfügung stellen. Um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden, sollen dann allerdings deutlich strengere Absperrmaßnahmen getroffen werden.