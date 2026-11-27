Der Salzburger war kurz nach Mitternacht am Freitag, 27. November 2026, mit seinem E-Scooter im Salzburger Stadtteil Lehen unterwegs. Aus bisher noch gänzlich unbekannter Ursache hat er dort die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall, wie die Polizei nun berichtet, verletzt und musste von der Rettung ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht werden. Er wird angezeigt. Der Grund? „Sein Alkomattest ergab einen Wert von 2,16 Promille“, heißt es seitens der Beamten in einer Aussendung abschließend.