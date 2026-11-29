Ab 12. Dezember kommt man von Salzburg wieder direkt nach Dubai. Die Airline "flydubai" nimmt den Betrieb nach monatelanger Pause nämlich wieder auf. Zudem gibt es Neuigkeiten im Sommerflugplan ab der Mozartstadt.

„Es gibt Neuigkeiten.“ Mit diesen Worten kündigt der Salzburger Flughafen auf Facebook an, dass flydubai ab 12. Dezember 2026 wieder nach Salzburg fliegen wird. Heißt: Ab dann wird es von der Mozartstadt aus wieder drei Mal die Woche direkt in den Nahen Osten gehen – und zurück. Gleichzeitig hat man aber noch weitere Neuigkeiten parat.

Zusätzliche Verbindungen nach Kopenhagen und Belgrad

Zusatzflüge nach Kopenhagen gibt es nämlich beispielsweise seitens der Scandinavian Airlines. Von Mitte Juni bis Mitte September fliegt man bis zu vier Mal die Woche von Salzburg direkt in die dänische Hauptstadt. Und schließlich stockt auch Air Serbia das Flugangebot nach Belgrad auf. Ab dem Sommerflugplan 2027 geht es dann dreimal statt wie bisher zweimal pro Woche in die serbische Hauptstadt. Der zusätzliche Flugtag wird der Mittwoch sein, geflogen wird von 15. Mai bis 15. August.