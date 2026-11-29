Gleich drei Fahrzeuglenker mussten nach Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg ihren Führerschein abgeben. Während bei zwei Personen Drogentests positiv ausfielen, war eine 25-Jährige mit 1,64 Promille unterwegs.

Bei Verkehrskontrollen am Freitag, dem 27. November 2026, wurden Salzburger Polizisten auf zwei Pkw-Lenker aufmerksam. Bei einer 29-jährigen Salzburgerin schlug ein Drogenspeicheltest auf Cannabis und Opiate an. Die anschließende klinische Untersuchung verweigerte die Frau.

Arzt attestiert 31-Jährigem Fahruntauglichkeit

Auch bei einem 31-jährigen Salzburger fiel der Drogenspeicheltest positiv auf Cannabis aus. Im Zuge der klinischen Untersuchung stellte ein Arzt die Fahruntauglichkeit des Mannes fest. Wie die Polizei Salzburg mitteilt, wurden beiden Lenkern die Führerscheine abgenommen. Sie werden angezeigt.

Mit 1,64 Promille durch Salzburg unterwegs

In der Nacht auf Samstag, den 28. November, stoppten Polizisten kurz nach 1 Uhr eine weitere Autofahrerin in der Maxglaner Hauptstraße. Ein Alkotest bei der 25-Jährigen ergab einen Wert von 1,64 Promille. Da die Frau ihren Führerschein nicht bei sich hatte, wurde ihr dieser digital abgenommen. Auch sie wird angezeigt.