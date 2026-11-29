Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion nahm die Salzburger Polizei rund 160 Fahrzeuglenker genauer unter die Lupe. Drei Personen mussten ihren Führerschein abgeben. Insgesamt wurden 18 Anzeigen erstattet.

In der Nacht auf Sonntag, den 29. November 2026, führte die Landesverkehrsabteilung in der Stadt Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

In der Nacht auf Sonntag, den 29. November 2026, führte die Landesverkehrsabteilung in der Stadt Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

In der Nacht auf Sonntag, den 29. November 2026, führte die Landesverkehrsabteilung in der Stadt Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei Alkohol und Drogen am Steuer sowie illegale Fahrzeugumbauten. Die Einsatzkräfte setzten sowohl auf mobile als auch auf stationäre Kontrollen.

Drei Lenker müssen Führerschein abgeben

Wie die Polizei Salzburg berichtet, wurden bei sämtlichen kontrollierten Lenkern Alkotests durchgeführt. Zwei davon fielen positiv aus. Beiden Personen wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei acht weiteren Lenkern stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest und führten entsprechende Tests durch. In einem Fall bestätigte ein Amtsarzt die Fahruntauglichkeit. Auch diese Person musste ihren Führerschein abgeben.

18 Anzeigen und zehn Organmandate

Insgesamt stellten die Polizisten im Zuge der Schwerpunktaktion zehn Organmandate aus und erstatteten 18 Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte. Bei einem Fahrzeug wurde zudem eine technische Überprüfung angeregt.