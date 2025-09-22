Mann starb bei tragischem Arbeitsunfall, Ehefrau fand ihn

In Teufenbach-Katsch in der Steiermark (Bezirk Murau) ereignete sich heute ein schrecklicher Unfall. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann mit seiner Zugmaschine samt Seilwinde von Holzarbeiten nach Hause. Im Einfahrtsbereich seines Wohnhauses wollte er die Seilwinde vom Traktor abhängen. Dabei kippte die Seilwinde gegen das Fahrzeug und klemmte den 84-Jährigen ein.

84-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt

Seine Ehefrau, die den laufenden Traktor bereits seit geraumer Zeit hörte, sah nach und fand ihren Mann in der misslichen Lage vor. Sie verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht. Die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam zur Bestattung frei.