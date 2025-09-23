Italienischer Botschafter bei Landeshauptmann Mario Kunasek zu Gast

Am Montag empfing Landeshauptmann Mario Kunasek den italienischen Botschafter Giovanni Pugliese in der Grazer Burg. Beim Arbeitsgespräch ging es um die enge Partnerschaft zwischen Italien und der Steiermark.

Kunasek betonte die Bedeutung Italiens für die Steiermark: „Nach Deutschland und den USA ist Italien unser drittwichtigster Handelspartner.“ Die Exportzahlen belaufen sich auf 1,7 Milliarden Euro, die Importe auf 1,2 Milliarden Euro. Auch im Tourismus bestehen enge Verbindungen, die zuletzt durch eine Offensive in den Regionen Venetien und Friaul-Julisch-Venetien intensiviert wurden.

©Land Steiermark/ Binder Landeshauptmann Mario Kunasek (l.) und Italien-Botschafter Giovanni Pugliese beim Austausch in der Grazer Burg.

Dialog soll vertieft werden

Beim Treffen wurde vereinbart, die Zusammenarbeit sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu vertiefen. Beide Seiten wollen den Dialog fortsetzen und weitere Perspektiven für eine noch engere Kooperation entwickeln.

Giovanni Pugliese im Überblick

Der 1962 in Sydney geborene Pugliese trat 1988 in den diplomatischen Dienst Italiens ein. Nach zahlreichen Stationen weltweit wurde er im Februar 2024 zum italienischen Botschafter in Österreich ernannt. Er ist Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik.