Schwerer Motorradunfall auf der L118: Biker stürzt in Straßengraben

Gegen 19 Uhr kam am Montag, dem 22. September, ein Motorradlenker auf der L118, der Semmering Begleitstraße, in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er stürzte in den Straßengraben und prallte dabei heftig gegen einen Zaunpfahl.

Bei dem Einsatz in Kindberg wurde die Feuerwehr von den Rettungssanitäter unterstützt. Der Biker wurde ins Krankenhaus geflogen.

Unter den ersten Helfern war der Kommandant der FF Kindberg-Stadt, HBI Christian Deschmann, der zufällig hinter dem Motorradfahrer unterwegs war. Gemeinsam mit Passanten leitete er sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzte die Rettungskette in Gang.

Schwerverletzter mit C17 abtransportiert

Die Feuerwehr unterstützte die Rettungssanitäter des Roten Kreuzes Kindberg und die Notärzte bei der Versorgung des Schwerverletzten. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Krankenhaus geflogen.

Straße gesperrt und Motorrad geborgen

Währenddessen sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und sperrte die L118 in beide Richtungen. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde das beschädigte Motorrad geborgen und abtransportiert. Nach rund eineinhalb Stunden war die Straße wieder frei. Im Einsatz standen die FF Kindberg-Stadt mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, die Polizei Kindberg, das Rote Kreuz sowie Notärzte und der Rettungshubschrauber C17.