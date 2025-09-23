Weltraummission: Steirische Technik soll vor Sonnenstürmen warnen

Heute, um 13.32 Uhr startet vom NASA Kennedy Space Center in Florida eine SpaceX-Rakete mit dem Satelliten SWFO-L1. Mit an Bord: Hightech aus der Steiermark, entwickelt wurde sie vom Institut für Weltraumforschung (IWF) Graz.

Der Satellit soll ab Jänner 2026 am Lagrange-Punkt 1, rund 1,5 Millionen Kilometer näher an der Sonne als die Erde, seine Messungen aufnehmen. Von dort kann er Sonnenstürme zehn bis 60 Minuten vor ihrem Eintreffen auf der Erde erkennen. Die Daten werden in Echtzeit übermittelt, ab März 2026 beginnt dann der Betrieb. Die geplante Lebensdauer: zehn Jahre. SWFO-L1 ist mit einem Sonnenteleskop und mehreren Messgeräten ausgestattet, darunter ein Magnetometer aus Graz. Herzstück sind zwei winzige Mikrochips (vier mal fünf Millimeter) mit mehr als 50.000 Transistoren, gefertigt von ams-OSRAM in Premstätten. Sie sind strahlungsresistent und trotzen den extremen Bedingungen im All.

Schutz für GPS und Satelliten

Die Daten sollen helfen, Fehler in GPS-Signalen und Bahnabweichungen von Satelliten frühzeitig zu erkennen. „Wenn viele Teilchen von der Sonne die Erdatmosphäre erreichen, dehnt sich diese aus und beeinflusst die Umlaufbahnen von Satelliten“, erklärt IWF-Forscher David Fischer in einem Bericht des ORF. Im schlimmsten Fall könnten Internet-Satelliten ausfallen oder GPS-gesteuerte Maschinen falsche Positionen anzeigen.

Vertrag für Nachfolgemissionen

Der heutige Start, 23. September, markiert den Höhepunkt von sechs Jahren Entwicklungsarbeit am IWF Graz. Projektleiter Fischer: „Wir fiebern dem Start von SWFO-L1 entgegen und freuen uns gleichzeitig, dass der Vertrag für die Magnetometer der beiden Nachfolgemissionen bereits unterschrieben wurde.“