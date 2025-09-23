Startschuss für Windpark Freiländeralm 2: Das erste Windrad steht schon
Weststeiermark wird zum Vorreiter in Sachen Windkraft: Mit dem Projekt Freiländeralm 2 setzt die Energie Steiermark auf den Ausbau erneuerbarer Energie weiter fort. 15 neue Windräder entstehen, das Erste wurde bereits errichtet.
Die Dimensionen sind beachtlich: Mit einer Höhe von 230 Metern zählen die neuen Anlagen zu den größten Österreichs. Zusammen erreichen sie eine Leistung von 105 Megawatt. Das bedeutet jährlich mehr als 200 Gigawattstunden CO₂-freien Strom, genug, um rund 57.000 Haushalte zu versorgen. Zusätzlich werden etwa 33.000 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart.
Große Investitionen in Klimaschutz
Für den Bau des Windparks investiert die Energie Steiermark 162 Millionen Euro. Das Projekt ist Teil einer umfassenden Strategie: Bis 2030 sollen insgesamt 2,5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und den Ausbau der Netzinfrastruktur fließen. „Der Windpark Freiländeralm 2 ist ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele“, betont der Vorstand des Unternehmens.
Transparenter Dialog mit Anrainern
Neben den technischen und ökologischen Aspekten wird auch der Dialog mit den Anrainern großgeschrieben. Die Energie Steiermark führt laut eigenen Angaben einen fairen und transparenten Austausch, um mögliche Bedenken frühzeitig zu klären.
Zahlen & Fakten
Betreiber: Energie Steiermark
- Baustart: Herbst 2023
- Inbetriebnahme: 2025/26
- Gesamtinvestition: 162 Mio. Euro
- Leistung: 105 MW
- Jährliche Produktion: rund 200 GWh
- CO₂-Ersparnis: ca. 33.000 Tonnen pro Jahr
- Haushalte: rund 57.000 versorgt