Analyse zeigt: Trotz Preissenkung bleiben Stromtarife über Marktniveau

Ab 1. Oktober senkt die Energie Steiermark ihre Strompreise um 24,8 Prozent. Doch laut "durchblicker" zahlen steirische Haushalte trotz Preissenkung im Schnitt bis zu 356 Euro mehr pro Jahr als bei Alternativanbietern.

„Die angekündigten Preissenkungen mögen auf den ersten Blick hoch erscheinen, relativieren sich im Marktvergleich jedoch deutlich“, sagt durchblicker-Energieexperte Stefan Spiegelhofer. Beispiel: Ein Vierpersonenhaushalt in der Steiermark mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh zahlt beim günstigsten Alternativanbieter jährlich bis zu 356 Euro weniger als bei der Energie Steiermark, selbst nach der angekündigten Tarifsenkung.

Gewinne steigen, Kunden zahlen drauf

Besonders heikel, so die „durchblicker“-Analyse: Die Energie Steiermark gehört zu den Landesversorgern, die in den vergangenen Jahren enorme Gewinne eingefahren haben. Laut einer Analyse des Momentum Instituts stiegen die Gewinne seit 2024 um 167 Prozent im Vergleich zu den Vorkrisenjahren. „In Zeiten hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten sind 25 Prozent Preisnachlass schlicht zu wenig. Vor allem, wenn gleichzeitig Rekordgewinne erzielt werden“, betont Spiegelhofer. Viele Konsumenten würden bereits mit Unmut reagieren.

„Vergleichen lohnt sich“

Je mehr Kunden sich für Alternativanbieter entscheiden würden, desto größer wäre der Druck auf große Landesversorger wie die Energie Steiermark, so „durchblicker“. Dies fördere langfristig mehr Wettbewerb, bessere Preistransparenz und faire Tarife. Spiegelhofer rät deshalb: „Haushalte sollten spätestens jetzt handeln und die Preise vergleichen, nur so lässt sich eine echte Entlastung erreichen.“

SPÖ drängt auf Steiermark-Tarif

SPÖ-Chef Max Lercher macht einmal mehr auf seine Forderung aufmerksam: „Die Steirerinnen und Steirer sollen nicht jedes Jahr darauf hoffen müssen, dass die Tarife senken,“ und nimmt ganz klar die Landesregierung in die Pflicht. „Es braucht den politischen Willen der Landesregierung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 12:16 Uhr aktualisiert