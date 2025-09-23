Steirische Designerin Christa Franz erobert die Pariser Modewelt

Vom kleinen Atelier in der Südsteiermark auf den Laufsteg von Paris: Christa Franz feiert ihr Debüt auf der Pariser Fashion Week. Mit klaren Linien, nachhaltigen Stoffen und viel Liebe zum Detail will sie die Modewelt erobern.

Die südsteirische Designerin Christa Franz zeigt am 30. September erstmals ihre Kollektion auf dem wohl glamourösesten Laufsteg der Welt: Der Paris Fashion Week. Mit ihrem Label christA franZ tritt sie im „Collective Austria“-Showblock auf und reiht sich damit in die Riege international gefeierter Modeschöpfer ein. Für Franz ist es der bislang wichtigste Auftritt ihrer Karriere und gleichzeitig eine Chance, die steirische Mode auf der größten Bühne Europas zu präsentieren. Organisiert wird der Auftritt von der Lizenzagentur „GX Fashionweek“. Hinter dem österreichischen Designer-Kollektiv steht der Vorarlberger Modelmanager Dominik Wachta. Er versteht seine Firma „1st Place Models“ als „Brücke in die internationale Modeszene“, sowohl für österreichische Designer als auch für Models. Seine Firma stellt auch Models für die Show.

Vom Greith nach Paris

Christa Franz stammt aus St. Ulrich im Greith und hat sich mit viel Leidenschaft und unzähligen Stunden im Atelier einen Namen gemacht. Schon bei den Fashion Weeks in Mailand und London erregte sie Aufsehen, nun steht ihr Debüt in Paris bevor. Mehrere Auszeichnungen, darunter der renommierte Golden Award – Sustainable Fashion Craft, unterstreichen ihren Anspruch: nachhaltige Mode, die zugleich elegant, frech und zeitlos ist.

Handarbeit, Nachhaltigkeit und Persönlichkeit

Ihre Kreationen entstehen in der Südsteiermark, von Abendkleidern über Brautmode bis hin zu Couture-Kleidern. Franz setzt auf hochwertige Stoffe, bevorzugt Naturfasern aus Holz, und fertigt jedes Stück in präziser Handarbeit. „Meine Kleider sollen die Persönlichkeit der Trägerin unterstreichen – Nachhaltigkeit ist dabei ein Muss“, betont die Designerin. Ihre aktuelle Kollektion kombiniert klare Linien mit modernen Interpretationen traditioneller Handwerkstechniken.