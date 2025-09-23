Energie immer noch teuer: SPÖ-Chef drängt auf Steiermark-Tarif

Trotz Preissenkung ab 1. Oktober bleibt die Energie Steiermark teurer als viele Konkurrenten. SPÖ-Chef Max Lercher fordert daher einen fixen Steiermark-Tarif, der Haushalte und Betriebe dauerhaft entlasten soll.

SPÖ-Chef Max Lercher fordert einen Steiermark-Tarif: Energie soll für Haushalte und Betriebe endlich günstiger werden.

Energiepreise belasten Haushalte weiter

Hohe Energiekosten bleiben für viele Steirerinnen und Steirer immer noch eine große Belastung. Laut aktuellem Preisvergleich ist die Energie Steiermark trotz der Tarifsenkung ab 1. Oktober immer noch um mehrere hundert Euro teurer als andere Anbieter.

Lercher fordert fixen Steiermark-Tarif

SPÖ-Chef Max Lercher erneuert daher seine Forderung: „Die Steirerinnen und Steirer sollen nicht jedes Jahr darauf hoffen müssen, dass die Tarife vielleicht sinken. Wir brauchen einen langfristigen, günstigen Steiermark-Tarif, der Haushalte, Gemeinden und Betriebe entlastet.“

Landesregierung in der Pflicht

Die Energie Steiermark steht zu 100 Prozent im Eigentum des Landes. Lercher sieht darin eine klare Verantwortung: „Mit dem Eigentum haben wir die Möglichkeit dazu, es braucht nur den politischen Willen der Landesregierung.“

Verkauf ausgeschlossen, Ziel klar

Für Lercher darf ein Verkauf der Energie Steiermark – auch teilweise – „weder jetzt noch in Zukunft eine Option“ sein. Stattdessen soll das Unternehmen als Werkzeug dienen, um die Lebensrealität zu verbessern. Er fordert, in der Unternehmenssatzung die kostengünstige Bereitstellung von Energie als Ziel zu verankern.

